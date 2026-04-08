Park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, saat 08.15 sıralarında Isparta Konya D-350 kara yolu Kozluçay köyü Akbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H.O. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.H.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

