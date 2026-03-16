Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Olay, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi 1061. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 54 VK 049 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hendek Grup Amirliği ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Motor kısmındaki yangın, aracın tamamına sarılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır