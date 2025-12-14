Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Yangın, bugün saat 11.45 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2202 Sokak’ta meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen park halindeki kamyonun şoför mahallinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu kamyonun motor ve kupa kısmı tamamen yanarken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kamyonun sürücüsüne ulaşmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır