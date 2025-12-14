HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde park halindeki bir kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Yangın, bugün saat 11.45 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2202 Sokak’ta meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen park halindeki kamyonun şoför mahallinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu kamyonun motor ve kupa kısmı tamamen yanarken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kamyonun sürücüsüne ulaşmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 1

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 2

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 3

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 4

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 5

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 6

Park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da termal kamera ve İHA’larla kaçak göçmen tespiti:3 organizatör yakalandıIğdır’da termal kamera ve İHA’larla kaçak göçmen tespiti:3 organizatör yakalandı
Malazgirt’te domuz sürüsü görüntülendiMalazgirt’te domuz sürüsü görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.