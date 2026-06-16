HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Parkinson'da ve el titremelerinde ameliyatsız tedavi artık mümkün

Parkinson hastalığı başta olmak üzere hareket bozuklukları yaşayan hastalar için cerrahi gerektirmeyen yeni nesil tedavi yöntemleri umut oluyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Zırh, “Akıllı Ses Ötesi Tedavisi- MRgFUS” olarak bilinen yöntemle hastaların yaşam kalitesini ameliyatsız ve yatış gerektirmeden artırabildiklerini belirtti.

Parkinson'da ve el titremelerinde ameliyatsız tedavi artık mümkün
Gökçen Kökden

Gelişen teknoloji, başta Parkinson olmak üzere hareket bozukluklarının tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Akıllı Ses Ötesi Tedavisi- MR Guided Focused Ultrasound (MRgFUS) sayesinde, kesisiz ve hastanede yatışı gerekmeksizin tedavi imkânı sunuluyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Zırh bu yöntemin, ilaç tedavisinden yeterli fayda göremeyen ya da ilaç etkileri yaşayan hastalar arasında özellikle cerrahi tedavi istemeyen ya da cerrahiye uygun olmayanlar için önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

“BEYİNDEKİ AKTİVİTEYİ DEĞİŞTİREREK HAREKET BOZUKLUKLARINI DÜZELTEBİLİYORUZ”

Özellikle hareket bozuklukları yaşayan hastalarda “Nöromodülayon” denilen beyindeki hücresel aktiviteleri değiştirme yönteminin oldukça etkili bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Zırh, “Titremesi olan hastalarda, Parkinson hastalarında ve bazı nörolojik rahatsızlıklarda beyindeki nöral aktiviteyi değiştirebiliyor, modüle edebiliyoruz” dedi. Prof. Dr. Zırh, bu tedavilerin uzun yıllardır beyin pili yöntemiyle uygulandığını ancak yeni teknolojiyle birlikte cerrahi işlem gerektirmeyen alternatiflerin de geliştiğini ifade etti.

KAFATASI AÇILMADAN, AYAKTAN UYGULANIYOR

İşlem sırasında yüksek yoğunluklu ultrason dalgalarının, kafa derisi üzerinden beynin içinde titremeye neden olan hedef bölgeye odaklandığına ve kesi yapılmadan bu alanın etkisizleştirilmesinin sağlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, “İşlem sırasında odaklı ultrason dalgaları ile hedef bölgesinde hastanın belirtilerinin düzeleceği duruma kadar ısı enerjisi yükseltilir. En etkili doza gelince lazer etkisine benzeyen ufak bir lezyon ile bölgede kontrollü yakma işlemi gerçekleştirilir. Tüm işlem MR cihazı içinde ve ayaktan hasta koşullarında gerçekleştirilir. MR, beyni gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek hedefin tam olarak belirlenmesine ve ultrason dalgalarının oluşturduğu ısının izlenmesine olanak tanır. Böylece titreme, katılık ve yavaşlık belirgin şekilde azaltılabilir.” dedi.

Hastane yatışı gerektirmeyen ve ayaktan uygulanabilen bu yöntem sonrasındaki beş yıllık takip sonuçlarında, hastaların yüzde 70–73’ünde titremede belirgin ve kalıcı bir iyileşme bildirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, bu tedavinin bazı psikiyatrik hastalıklar ve kronik ağrı tedavisinde de kullanım alanı bulunduğunu söyledi.

DÜNYADAKİ SAYILI MERKEZLERDEN BİRİ

Bu teknolojinin dünyada sınırlı sayıda merkezde bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nin de bu yöntemi bir yılı aşkın süredir başarılı sonuçlarla uygulayan ve uluslararası alanda akredite edilmiş merkezlerden biri olduğunu söyledi. Parkinson, esansiyel tremor ve diğer hareket bozukluğu yaşayan hastalara seslenen Prof. Dr. Zırh, “Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı ya da ilaç yan etkileri nedeniyle sonuç alınamayan hastalar çaresiz değil. Beyin pili tedavisinin yanı sıra bu yeni yöntem sayesinde yaşama yeniden merhaba diyebilirler” şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir il beşik gibi sallanıyor: 62 deprem meydana geldiBir il beşik gibi sallanıyor: 62 deprem meydana geldi
CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Anahtar Kelimeler:
kafatası sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.