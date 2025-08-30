HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp edip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası mahalle ayağa kalkarken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık’ı darp etti. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul’un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.

Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.’yı kısa sürede yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılırken, Kaya’nın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu 1

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu 2

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu 3

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu 4

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu 5

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyanın konuştuğu video! Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı böyle hatırlatıldıSosyal medyanın konuştuğu video! Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı böyle hatırlatıldı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.