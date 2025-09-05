Patates tansiyonu yükseltir mi? Patatesin tansiyona etkisi

Kendi başına yemeği yapılan ya da başka yemeklere eşlik eden patates farklı çeşitleri ile dünya genelinde tüketilen ve yemeği yapılan sebzelerden biridir. Güney Amerika kıtasına özgü bir sebze olarak kabule dilse de dünyanın dört bir yanında yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Sarı patates, bebek patates, beyaz patates, kırmızı patates, nişastalı patates gibi birçok farklı türü bulunan patates oldukça yüksek bir besin değerine de sahiptir.

Patateste, C vitamini, B Vitamini, A vitamini, demir, fosfor, kalsiyum, potasyum içermektedir ve genel anlamda istatistiklere göre en doyurucu besinlerden biri olarak kabul edilmiştir. Bir adet, yaklaşık olarak 100 gram olan patateste 97 kalori, 0.1 oranında yağ, 1.7 gram lif, 1.6 gram protein, 22 gram karbonhidrat yer almaktadır.

Tansiyon da dahil olmak üzere birçok konuda etkisi bulunan patatesin en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Antioksidan açısından zengindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

Kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.

Gut ve artrit hastalıklarının belirtilerini azaltmaya yardımcıdır.

Beyin sağlığını koruyucudur.

Karbonhidrat ve kalori bakımından zengin olduğu için kilo almak isteyenlere tavsiye edilir.

Adet sancılarının azalmasına yardımcı olur.

Uyku düzenini sağlar ve uyku kalitesini arttırır.

Kemik sağlığını korur.

Cildi canlandırıcı etkisi vardır.

Enerji verir.

Kanser hücrelerine karşı vücudu destekler.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında destekçidir.

Patates tansiyonu yükseltir mi?

İnsan sağlığına birçok fayda sağlayan patatesin bir diğer faydası da tansiyon sorunları üzerinde görülmektedir. Tansiyonu dengeleyici özelliği bulunan patatesi, farklı pişirme yöntemleri ile tüketilerek tansiyon üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılabilmektedir. Böbrek, beyin, kalp sağlığını riske atma özeliği bulunan yüksek tansiyon sorunu düşük potasyum ile direkt olarak ilişkili kabul edilir. Bu durumun nedeni düşük potasyumun vücuttaki sodyumu tutmasıdır.

Çok güçlü bir potasyum kaynağı olan patates, bu özelliği ile kalp sağlığını korur ve kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Bunun dışında felci riskinin oluşmasının da önüne geçebilen patates, lif içeriği ile sindirim sistemini de destekleyici özelliktedir. Her ne kadar birçok faydası olsa da bazı sorunlara yol açabilen patatesin olası yan etkileri aşırı tüketime bağlı olarak görülebilir. Bazı yan etkileri ise şu şekildedir:

Ciltte kızarıklık, şişme, leke oluşumu gibi sorunlara neden olabilir.

Kalp sorunlarına yol açabilir.

Mide sorunları oluşturabilir.

Bağırsak problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Patatesin tansiyona etkisi nedir?

Patatesin en bilinen etkilerinden biri de kan damarlarının genişlemesini sağlayan potasyum içeriği ile ilgilidir. İçeriğinde bol miktarda magnezyum, potasyum, kalsiyum barındıran patatesin tüm bu özellikleri kan basıncı üzerindeki etkisini güçlendirmektedir. Kan basıncını düşürmeyi sağlayan bu mineraller patatesin içinde yer aldığı için patates kan basıncını düşürerek insan sağlığına fayda sağlamaktadır.

Ancak mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gereken patatesin aşırı miktarlarda tüketilmesi tansiyon üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği gibi çeşitli kalp, böbrek, mide hastalıklarına da yol açabilmektedir.

Çiğ olarak tüketilen patatesin bazı yararları olduğu bilinse de alerjik durumlar ya da olası yan etkiler nedeni ile doktora danışmadan bilinçsizce tüketilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.