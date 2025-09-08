Patnos ilçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam'dan köy okullarına ziyaret

Yoğun bir tempo ile çalışan Çam, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek sorunları birebir dinliyor. Okullarda fiziki şartların iyileştirilmesinden, eğitim materyallerinin teminine kadar birçok konuda hızlı adımlar atan İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitimde kaliteyi yükseltmek için tüm imkanları seferber ediyor.

Ziyaretlerde, öğretmenlerin taleplerini dinleyen Çam, öğrencilerin eğitim motivasyonunu artıracak adımların da hızla atılacağını belirtti. "Bizim en büyük önceliğimiz çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasıdır. İlçe merkezi ya da köy okulu fark etmeksizin her öğrencimizin eşit imkanlardan yararlanması için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Çam'ın bu yaklaşımı, eğitim camiası ve veliler tarafından takdirle karşılanıyor.

Patnos genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına yürütülen bu çalışmalar, yeni eğitim-öğretim yılına umutla başlanmasına vesile oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır