Patnos’ta kar hayatı durdurdu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Aralıksız devam eden yağışla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yetkililer, özellikle buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA