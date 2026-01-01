HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Patnos’ta kar hayatı durdurdu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.Aralıksız devam eden yağışla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu.

Patnos’ta kar hayatı durdurdu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Patnos’ta kar hayatı durdurdu 1

Aralıksız devam eden yağışla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Patnos’ta kar hayatı durdurdu 2

Yetkililer, özellikle buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pütürge’de kartpostallık görüntülerPütürge’de kartpostallık görüntüler
Sarıyer’in yüksek kesimleri karla kaplandıSarıyer’in yüksek kesimleri karla kaplandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.