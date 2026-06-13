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Payas’ta motosiklet yangını

Hatay’da park halindeyken alevlere teslim olan motosiklet kullanılmaz hale geldi.Yangın; Payas ilçesi Kürtül Mahallesi’nde yaşandı.

Payas’ta motosiklet yangını

Yangın; Payas ilçesi Kürtül Mahallesi’nde yaşandı. Park halinde bulunan bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve motosiklette çıkan yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Payas’ta motosiklet yangını 1
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın yaşam
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