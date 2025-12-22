PC pazarında krizin resmi: RAM fiyatları öyle bir uçtu ki artık "belleksiz" bilgisayarlar satılıyor!

Dünya genelinde artan bileşen fiyatları yüzünden bilgisayar toplamak veya hazır bir sistem satın almak daha da maliyetli hale geliyor. Ancak görünüşe bakılırsa, RAM dünyasında son dönemde yaşanan tedarik sorunları ve fiyat artışı ise PC pazarında ilginç bir satış stratejisini doğurdu.

"RAM'İNİ KENDİN GETİR"

The Verge'ün aktardığı bilgiye göre; "Paradox Customs" adındaki hazır sistemler satan bir şirket, RAM'siz bilgisayar satmaya başladı.

Şirketin bu garip görünen hamlesinin arkasında aslında şu sebep yatıyor: Eğer kullanıcının elinde halihazırda RAM varsa veya bunları başka bir yerden temin edebiliyorsa hem yeni sisteme fazladan ödeme yapmak zorunda kalmıyor hem de RAM tedarik sorununu bypass ediyor.

"PAZAR İÇİN ENDİŞE VERİCİ BİR İŞARET"

Bu durum, tüketiciler için bir tasarruf fırsatı gibi görünse de, bunun aynı zamanda PC pazarının geldiği nokta açısından endişe verici bir işaret olduğu noktasında değerlendirmeler yapılıyor.