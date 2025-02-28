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Pedofili milyarder davasında gizli bilgiler açıklandı! Kurbanlar, uçuş kayıtları, masözler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 09:49
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Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein’ın ölümünün ardından ABD Adalet Bakanlığı, şok edici belgeleri kamuoyuna açıkladı. Uçuş kayıtları, masöz listesi ve Epstein’ın kurbanlarına dair kanıtlar içeren dosyalar, gizli ilişkiler ve yasa dışı faaliyetler üzerine yeni şüpheler doğurdu. Ancak, merakla beklenen müşteri listesi hâlâ açıklanmadı. Adı geçen ünlü isimler arasında Alec Baldwin ve Richard Branson yer aldı.

Pedofili milyarder davasında gizli bilgiler açıklandı! Kurbanlar, uçuş kayıtları, masözler...

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

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EPSTEİN'İN İLETİŞİM LİSTESİ AÇIĞA ÇIKTI!

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik bilgiler de dahil olmak üzere bazı önemli belgeleri yayınladı.

Yayınlanan yeni dosyalar, içinde merakla beklenen iletişim listesini bulundurmuyor. Belgelerin çoğu, milyarderin hepis cezasına çarptırıldığı dava sırasında zaten yayınlanmıştı.

Bondi, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, Başkan Trump'ın şeffaflık konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve Jeffrey Epstein ile suç ortaklarının iğrenç eylemlerinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor." demişti.

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KURBANLARININ YER ALDIĞI "MASÖZ LİSTESİ" YAYINLANDI

Yayınlanan belgeler arasında uçuş kayıtları, bir kanıt listesi, bir iletişim defteri ve Epstein'ın kurbanlarına atıfta bulunduğu düşünülen sansürlenmiş bir "masöz listesi" yer alıyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca çıplak resimler, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer öğeler de dahil olmak üzere 150'den fazla öğe için girişleri gösteren kanıt listesini yayınladı.

İletişim defterindeki numaralar arasında Maxwell'in lüks apartmanının karşısındaki Londra barı, Beyaz Saray ve Palm Beach'te "Creative Custom Swimwear" adlı bir işletme vardı. Ayrıca "Masaj" olarak etiketlenen bölgesel girişleri de vardı.

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BELGELER BÜYÜK ÖLÇÜDE SIZDIRILMIŞTI

Kayıtlarda ayrıca Epstein'ı suçlayan ve o dönem Virginia Roberts olarak bilinen Virginia Giuffre'nin, Epstein ile birlikte ABD Virgin Adaları'na gidip geldiği de görülüyor.

Adalet Bakanlığı belgeleri yayınlarken, "Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması, büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD Hükümeti tarafından resmi olarak hiçbir zaman yayınlanmamış belgeleri içeriyor" açıklamasında bulundu.

MÜŞTERİ LİSTESİ MERAKLA BEKLENİYOR

66 yaşındaki Epstein, yargılanmayı beklerken 2019'da bir hapishane hücresinde öldü. Milyarderler, ünlüler, akademisyenler ve küresel liderlerle olan birçok bağlantısı nedeniyle potansiyel müşteri listesi uzun zamandır kamuoyunun ilgisini çeken bir konuydu. Ancak bu liste yayınlanmadı.

Geçtiğimiz yıl federal bir mahkeme binlerce sayfalık mühürlü kayıtların kamuya açıklanmasını emretti. Yaklaşık 200 isim ortaya çıktı.

2003-2004 perşembe tarihli bir iletişim defterinde adı geçen birçok kişi, aktör Alec Baldwin, milyarder Richard Branson ve eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg herhangi bir suçla suçlanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
dava Adalet Bakanı pedofili Jeffrey Epstein abd kız çocuk
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