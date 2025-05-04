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Pençe Operasyon bölgesinde mayına basan asker şehit oldu!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde mayına basarak yaralanan asker şehit oldu.

Pençe Operasyon bölgesinde mayına basan asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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şehit Asker Mayın
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