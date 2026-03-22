Pentagon ile anlaşmıştı, şimdi de bunu yapacak! OpenAI'dan dikkat çeken hamle

Silikon Vadisi devleri binlerce çalışanıyla yollarını ayırırken, ChatGPT'nin geliştiricisi olan yapay zeka şirketi OpenAI ise agresif bir büyüme stratejisi izleyerek pazar payını ve kurumsal etkisini artırmayı hedefliyor gibi görünüyor. Özellikle rakipleriyle arasındaki rekabetin kızışması ve art arda gelen dev anlaşmalar, anlaşılan o ki şirketi büyük çaplı bir istihdam hamlesine yöneltmiş durumda.

OPENAI ÇALIŞAN SAYISINI İKİYE KATLIYOR

Engadget'te yer alan habere göre, OpenAI, 2026 yılı sonuna kadar iş gücünü 8.000 çalışana çıkararak, mevcut 4.500 kişilik personel sayısını neredeyse ikiye katlamayı planlıyor.

Financial Times kaynaklı habere göre, yeni işe alımlar ürün geliştirme, mühendislik, araştırma ve satış dahil olmak üzere çeşitli departmanlarda olacak. Rapora göre OpenAI'ın işe alım furyası, işletmelerin yapay zeka araçlarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olmakla görevli çalışanlar olan "teknik elçilik" uzmanlarını da içerecek.

REKABET KIZIŞIYOR

Haberde aktarılan detaylara göre OpenAI, bu adımla büyük olasılıkla Anthropic ve onun yapay zeka sohbet botu Claude'a karşı rekabeti güçlendirmeye çalışıyor. Kurumsal harcamaları yöneten bir finansal teknoloji (fintech) girişimi olan Ramp'in Yapay Zeka Endeksi'ne göre, işletmelerin ilk kez yapay zeka hizmeti alırken OpenAI yerine Anthropic'i tercih etme olasılığının artık yüzde 70 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI VE ÖZEL SERMAYE ANLAŞMALARI

OpenAI, Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki anlaşmazlığın ardından, şubat ayında Pentagon ile yapay zeka modellerini kullanmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre, OpenAI, bu anlaşmanın yanı sıra Brookfield Asset Management gibi özel sermaye şirketleriyle de "ileri düzey görüşmeler" yürütüyor.