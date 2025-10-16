Peru'da hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Peru basınına göre, başkent Lima'nın merkezinde toplanan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Jose Jeri'nin yeni kabinesini ve ülkede artan şiddet olaylarını protesto etti.

Kongre binasının dışında kurulan güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda bir protestocu yaşamını yitirdi, 78'i polis 102 kişi yaralandı.

DEVLET BAŞKANI JERI'DEN AÇIKLAMA

Peru'nun yeni Devlet Başkanı Jeri, olaylardan şiddet yanlısı grupları sorumlu tutarak yargının gereğini yapacağını söyledi.

Basına açıklamalarda bulunan göstericilerden Amanda Meza, organize suç örgütlerinin gasp ve cinayet olayları nedeniyle kalabalığın toplandığını, devletin ise bu sorunu çözmek için hiçbir irade ortaya koyamadığını söyledi.



Peru’da geçen aylarda da ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan gasp, hırsızlık ve çetelerin neden olduğu şiddeti protesto etmek için binlerce kişi meydanlara inmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır