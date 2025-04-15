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Pes dedirten dolandırıcılık: Kendilerini 'hoca' olarak tanıttılar! 'Tedavi seansı' adı altında cinsel saldırı

Antalya'da kendilerini 'hoca' olarak tanıtan 3 şüphelinin vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Sözde 'tedavi seansları' düzenleyen şüphelilerin, bazı mağdurlara cinsel saldırıda bulundukları belirlendi. 865 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Pes dedirten dolandırıcılık: Kendilerini 'hoca' olarak tanıttılar! 'Tedavi seansı' adı altında cinsel saldırı

Antalya'da kendilerini 'hoca' olarak tanıtan ve vatandaşların dini inançlarını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların zor durumlarını ve dini inançlarını suistimal ederek maddi kazanç sağlayan şüpheliler tespit edildi.

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Sözde hocaların, mağdurların sosyal, ekonomik ve özel bilgilerine ulaştıktan sonra irtibat kurdukları, görüşmelerde mağdurların güvenini kazanarak üzerlerinde büyü olduğu, cin musallatı yaşadıkları ya da fiziksel rahatsızlıkları bulunduğunu ileri sürdükleri öğrenildi.

SÖZDE 'TEDAVİ SEANSLARI'

Bu gerekçelerle sözde "tedavi seansları" düzenleyen şüphelilerin, bazı mağdurlara cinsel saldırıda bulundukları, bazılarına ise doğal karışımlardan hazırlanan sözde ilaçlar verdikleri, bu ilaçların kullanımı sonucu hastaneye başvuran mağdurlar olduğu belirlendi.

865 BİN TL KAZANMIŞLAR

Yapılan çalışmalar neticesinde 13 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" olayında toplam 865 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.G. ve M.G. isimli şüpheliler Isparta'da, A.Ç. ise Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullandıkları doğal karışım ilaçlar, muskalar, Arapça el yazmaları, 3 adet cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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