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Piknik alanında ağacın dalı vatandaşların üzerine devrildi: 11 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde piknik alanında bulunan büyük bir çınar ağacının gövdesindeki çürümüş dalın kırılarak vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Piknik alanında ağacın dalı vatandaşların üzerine devrildi: 11 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan tarım işçisi olarak çalışmak üzere Ereğli'ye geldikleri öğrenilen Vicdani Yıldız ve ailesi parktaki piknik alanında dinlenmek istedi.

Piknik alanında ağacın dalı vatandaşların üzerine devrildi: 11 yaralı 1

AĞACIN DALI YEMEK YİYEN AİLENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Burada bir şeyler yiyen ve çay içen Yıldız ve ailesi oturduğu sırada çürümüş büyük bir dal kırılarak vatandaşların üzerine devrildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı, üzerine ağacın devrildiği bir minibüs de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların girişine kapatıldı. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri de yaşanan olay sonrası parka gelerek tedbir alırken, ağacın dalları kesildi.

Piknik alanında ağacın dalı vatandaşların üzerine devrildi: 11 yaralı 2

ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Yakınları yaralanan Vicdani Yıldız, ağacın altında oturdukları sırada bir anda üzerlerine büyük bir dalın devrildiğini, çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda yakının yaralandığını, aracının zarar gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya ağaç kaza
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