HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Pilot üniformalarının omuzlarındaki çizgiler nedir, ne anlama gelir?

Pilot adayları, hem bu süreçlerinde hem de pilot olduktan sonra aldıkları rütbelere ya da elde ettikleri başarılara göre statülerini ifade eden üniformalar giyerler. Bu üniformalarda yer alan apoletler ve çeşitli çizgilerin her birinin ayrı bir anlamı ve karşılığı bulunur.

Pilot üniformalarının omuzlarındaki çizgiler nedir, ne anlama gelir?
Ferhan Petek

Uçuş öğrencisi olan pilotlar, havacı olduklarına dair statülerini belirten takımlar giyerler. Bir yandan eğitimleri devam ederken diğer yandan apoletleri bulunan bazı üniformalar da giyerler. Bu üniformalar ve üzerindeki işaretler hangi sınıfta olduklarını başarı durumlarını ve çeşitli özeliklerini ifade etmektedir.

1930’lu yıllardan önce havacılar eski askeri personelin giydiği kahverengi deri ceketler, haki pantolonlar ve potlar kullanmıştır. Zaman içinde kıyafetler ve üniformalar güncellenmiş ve geliştirilerek bugünkü son halini almıştır. Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bu kıyafetlerin üzerinde yer alan işaretlerden her birinin farklı bir anlamı vardır.

Geçmişten bugüne donanma tarzı havayolu pilot giysileri ilk kez giyilmeye başladığı zamandan beri büyük ölçüde değişiklikler yaşamamıştır. Modern zaman pilotlarının giysileri daha önceki pilot giysilerinden ilham alarak geliştirilmiştir. Günümüzde bir hava yolu pilotu hala ceket giymektedir. Bazıları tek göğüslü olan kruvaze ceketlere koyu renkte pantolonlar, kravatlar, beyaz gömlekler ve apoletler ile bir başlık eşlik etmektedir.

Pilot giysilerinin omuz kısımlarında yer alan apoletler sadece süs olarak değil aynı zamanda statü belirtmek için de kullanılmaktadır. Her bir şerit sayısının başka bir anlamı ve ifade ettiği farklı bir statü bulunmaktadır.

Uçuş güvenliği konusunda bir simge haline gelen ve böyle kabul edilen pilot giysileri sadece şık olmaları ile değil taşıdıkları rütbe ve buna bağlı olarak üstlendikleri sorumlukların da bir işaret olarak kabul edilmektedir. Pilotların giydikleri kıyafetlerin omuz kısımlarında yer alan apoletler ve üzerindeki işaretler ile şeritler o kişinin aldığı sorumlulukları ve yeteneklerini de gösterme özelliğine sahiptir.

Pilot üniformalarının omuzlarındaki çizgiler nedir, ne anlama gelir?

Pilotların giydikleri kıyafetler söz konusuysa, öğrenciliklerinden mesleğini icra etme noktasına gelmiş olan pilotlara kadar pilotlar farklı üniformalar giyerler. Üniformaların üzerinde yer alan apoletlerde bazı çizgiler ve şeritler bulunmaktadır. Apoletler pilot giysilerinin önemli bir parçası olarak kabul edilirler. Bir havacının omuzlarında ye alan süs rozetlerinin her birinin başka bir anlamı bulunmaktadır.

Bir pilotun giysisinin omuz kısmında rütbelerini ve deneyimlerinin seviyelerini ifade eden ve temsil eden beli sayıda şeritler yer almaktadır. Havayolu pilot üniformalarında yer alan gömlekler genel olarak omuz kayışları ile tutturulmuş olan kumaş şeritlere sahip olurlar. Düzleştirilmiş borular şeklinde apoletler içeren bu omuz süslerinde bazı şeritler bulunmaktadır.

Şeritler ya da çizgilerin her biri farklı anlama gelmektedir. Anlamlar ve şerit sayıları şu şekildedir:

  • Tek şerit varsa bir uçuş okulunda öğrenci pilot olunduğu anlamına gelir.
  • Eğer iki şeritli apolet varsa özel uçuş lisansı olarak da geçen PPL (Private Pilot Licence) sahibi pilotlar olduğunu ifade eder.
  • Apoletin üzerinde 3 adet şerit bulunuyorsa o pilotun Ticari Pilot Lisansı olduğu anlamına gelir. Ticari Pilot Lisansı CPL olarak kısaltılır ve anlamı Commercial Pilot Licence’dir. Bu apolete sahip olan pilotlar uçuş esnasında co-pilotturlar. First Officer olarak da ifade edilirler ve kaptan olmadığı zamanlarda ya da kaptanın emri ile bir uçuşun idaresini üstlenebilir beceriye sahiptirler.
  • Dört şeritli olan apoletler rütbenin en yüksek olduğu durumlarda görülür. Bu apoleti taşıyan kişiler en yüksek rütbeli olarak kabul edilen kaptanlardır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi
Bakan Ersoy "Terörsüz Türkiye"de Hakkari'ye çıkarma yaptı! “Bu coğrafya artık terörle değil yatırımlarla, başarılarla, kültürle ve turizmle anılıyor”Bakan Ersoy "Terörsüz Türkiye"de Hakkari'ye çıkarma yaptı! “Bu coğrafya artık terörle değil yatırımlarla, başarılarla, kültürle ve turizmle anılıyor”

Anahtar Kelimeler:
Pilot havacılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.