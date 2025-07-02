Uçuş öğrencisi olan pilotlar, havacı olduklarına dair statülerini belirten takımlar giyerler. Bir yandan eğitimleri devam ederken diğer yandan apoletleri bulunan bazı üniformalar da giyerler. Bu üniformalar ve üzerindeki işaretler hangi sınıfta olduklarını başarı durumlarını ve çeşitli özeliklerini ifade etmektedir.

1930’lu yıllardan önce havacılar eski askeri personelin giydiği kahverengi deri ceketler, haki pantolonlar ve potlar kullanmıştır. Zaman içinde kıyafetler ve üniformalar güncellenmiş ve geliştirilerek bugünkü son halini almıştır. Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bu kıyafetlerin üzerinde yer alan işaretlerden her birinin farklı bir anlamı vardır.

Geçmişten bugüne donanma tarzı havayolu pilot giysileri ilk kez giyilmeye başladığı zamandan beri büyük ölçüde değişiklikler yaşamamıştır. Modern zaman pilotlarının giysileri daha önceki pilot giysilerinden ilham alarak geliştirilmiştir. Günümüzde bir hava yolu pilotu hala ceket giymektedir. Bazıları tek göğüslü olan kruvaze ceketlere koyu renkte pantolonlar, kravatlar, beyaz gömlekler ve apoletler ile bir başlık eşlik etmektedir.

Pilot giysilerinin omuz kısımlarında yer alan apoletler sadece süs olarak değil aynı zamanda statü belirtmek için de kullanılmaktadır. Her bir şerit sayısının başka bir anlamı ve ifade ettiği farklı bir statü bulunmaktadır.

Uçuş güvenliği konusunda bir simge haline gelen ve böyle kabul edilen pilot giysileri sadece şık olmaları ile değil taşıdıkları rütbe ve buna bağlı olarak üstlendikleri sorumlukların da bir işaret olarak kabul edilmektedir. Pilotların giydikleri kıyafetlerin omuz kısımlarında yer alan apoletler ve üzerindeki işaretler ile şeritler o kişinin aldığı sorumlulukları ve yeteneklerini de gösterme özelliğine sahiptir.

Pilot üniformalarının omuzlarındaki çizgiler nedir, ne anlama gelir?

Pilotların giydikleri kıyafetler söz konusuysa, öğrenciliklerinden mesleğini icra etme noktasına gelmiş olan pilotlara kadar pilotlar farklı üniformalar giyerler. Üniformaların üzerinde yer alan apoletlerde bazı çizgiler ve şeritler bulunmaktadır. Apoletler pilot giysilerinin önemli bir parçası olarak kabul edilirler. Bir havacının omuzlarında ye alan süs rozetlerinin her birinin başka bir anlamı bulunmaktadır.

Bir pilotun giysisinin omuz kısmında rütbelerini ve deneyimlerinin seviyelerini ifade eden ve temsil eden beli sayıda şeritler yer almaktadır. Havayolu pilot üniformalarında yer alan gömlekler genel olarak omuz kayışları ile tutturulmuş olan kumaş şeritlere sahip olurlar. Düzleştirilmiş borular şeklinde apoletler içeren bu omuz süslerinde bazı şeritler bulunmaktadır.

Şeritler ya da çizgilerin her biri farklı anlama gelmektedir. Anlamlar ve şerit sayıları şu şekildedir: