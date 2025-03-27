Pınarbaşı'na kazandırılan sağlık tesisi incelendi

Kaba inşaatı tamamlanan ve iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete açılması planlanan tesis, bünyesinde Toplum Sağlığı Merkezi, 7 Aile Hekimliği Birimi ve 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu barındıracak. Buradaki incelemelerin arından Pınarbaşı Hürriyet Mahallesine yapılması planlanan ve arsa çalışmaları devam eden 3 birimlik Aile Sağlığı Merkezi’ni yerinde inceleyen Ağır ve Erşan, projenin bir an önce hayata geçirilmesi adına yapılması gereken çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır