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  4. Pınarbaşı'na kazandırılan sağlık tesisi incelendi

Pınarbaşı'na kazandırılan sağlık tesisi incelendi

27.03.2025 09:20
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Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindeki sağlık yöneticileri, ilçeye kazandırılan yeni sağlık tesisinde incelemelerde bulundu.

Pınarbaşı'na kazandırılan sağlık tesisi incelendi

Kaba inşaatı tamamlanan ve iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete açılması planlanan tesis, bünyesinde Toplum Sağlığı Merkezi, 7 Aile Hekimliği Birimi ve 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu barındıracak. Buradaki incelemelerin arından Pınarbaşı Hürriyet Mahallesine yapılması planlanan ve arsa çalışmaları devam eden 3 birimlik Aile Sağlığı Merkezi’ni yerinde inceleyen Ağır ve Erşan, projenin bir an önce hayata geçirilmesi adına yapılması gereken çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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