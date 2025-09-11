Pınarhisar'da panelvan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.Ö., idaresindeki panelvan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savrularak ağaç köküne çarptı ve çalılıklara saplandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır