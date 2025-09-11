HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pınarhisar'da panelvan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kırklareli'nde panelvan aracın şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Pınarhisar'da panelvan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.Ö., idaresindeki panelvan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savrularak ağaç köküne çarptı ve çalılıklara saplandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Robotu nüfusa kaydettirdiler: "Festman artık Canikli"Robotu nüfusa kaydettirdiler: "Festman artık Canikli"
Kehanetin böylesi: Adını 14 yıl önceden bildi!Kehanetin böylesi: Adını 14 yıl önceden bildi!

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

İzmir'deki karakol saldırısında 2 polisi şehit eden saldırgan ile ilgili yeni detay: Babasıyla atış talimi yapmış

İzmir'deki karakol saldırısında 2 polisi şehit eden saldırgan ile ilgili yeni detay: Babasıyla atış talimi yapmış

Kediye tekme atan şahıs cezasız kalmadı!

Kediye tekme atan şahıs cezasız kalmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.