Daha çok elle yenilen ancak bazı kişiler tarafından çatal bıçak kullanılarak tüketilebilen pizza, sadece anavatanı olan İtalya’da değil, dünya genelinde de oldukça popüler bir yiyecektir. Ayrıca tarihçesi bilinenden çok daha eskidir.

Pizza kelimesinin tarihte ilk kez milattan sonra 997 yılında henüz Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası olan Gaeta kasabasında bulunan Latince bir metinde ortaya çıkmıştır.

İlk çağlardan bu yana pizzaya benzer birçok yiyeceğin yapıldığı bilinmektedir. Ancak pizzanın bugünkü son haline gelebilmesi için çeşitli süreçlerden geçmesi gerekmiştir. Zaman içinde farklı malzemelerden oluşan ve ismini malzemelerine göre alan pizza türleri icat edilmiştir. Örnek olarak İtalyan bayrağının renklerine atıf yapan malzemeleri ile Margarita Pizza kraliçe Margarita adına yapılmıştır ve onun ismini almıştır.

Marketlerde kolaylıkla bulunan dondurulmuş pizzalar alınabilmekte, taze hazırlanan pizza siparişleri verilebilmekte ya da insanlar evlerinde mutfaklarında pizza hamuru üzerine damak tadına göre malzemeler ekleyerek pizzalar hazırlayabilmektedir. Pizzalar ile ilgili en merak edilen konulardan biri de sipariş edilen pizzaların kutularının pizza yuvarlak olduğu halde kare şeklinde yapılmasıdır.

Pizza yuvarlak olduğu halde kutusu neden karedir?

Kendi yuvarlak biçimde olduğu halde pizzalar her zaman kare şeklinde kutulara konur. Bu durum çoğu kişi için bir merak konusudur ve kendi içinde oldukça mantıklı ve geçerli bir nedene sahiptir. Genel olarak pastalar ve turtalar da yuvarlak biçimde olur ancak pizzalar daima yuvarlak üretilir. Buna rağmen pizza sipariş edildiğinde gelen paketler daima kare şeklinde olur.

Pizzanın yuvarlak biçimde olmasının nedeni de aslında hazırlanma şekli ile ilgili bir durumdur. Döndürülerek hazırlanan pizza hamurunun bu şekilde hazırlanması hamurda eşit bir kalınlık elde etmeye yardımcı olması içindir. Bu şekil de pizzanın fırında eşit bir şekilde pişebilmesini sağlar. Bu sayede lezzet de eşit olarak yayılabilir.

Yuvarlak biçimde olması ayrıca pizzanın daha kolay kesilmesi ve daha kolay bir şekilde dilimlenmesini de sağlar. Bu pratiklik ayrıca pizzadan hızlı bir şekilde dilimler elde etmeyi ve dolayısı ile hızlı üretimi hızlı sipariş teslimini ve daha çok müşteri ile daha çok kara neden olmaktadır. Ancak yuvarlak olmasına rağmen pizzalar teslim edilirken her zaman kare şeklinde kutulara koyulurlar.

Kutu üreten firmalar birçok farklı ürün çeşidi için kutu yapmaktadırlar. Örnek olarak pizza teslim ederken kullanılan karton kutular çikolataları gönderme amacı ile kutular üreten bir firmadan veya fabrikadan gelmiş olabilmektedir. Makineler, çeşitli boyutlarda kare kutular yapmak amacı ile tasarlanmışlardır. Kutu tek bir kartonun parçasından kesilebilmekte ve katlanarak şekil verilebilmektedir. Bu işlem de farklı biçimlerde kutular üretmekten çok daha hızlı çok daha kolay ve çok daha ucuz olur.

Kutu üretme makineleri küçük ya da büyük boyutlarda üretebilmek için tekrar kalibre edilebilmektedir. Ancak kutuların biçimlerini değiştirmek çok zor bir işlem olarak kabul edilmektedir. Bu işlemi yapabilmek adına makinelerin düz çizgiler kadar eğrileri de kesebilmesi ve birden çok sayıda karton parçasında kutuları bir araya getirebilmesi gerekmektedir. Pizzaların yuvarlak oldukları halde kare kutulara konarak teslim edilmesi de bu yüzdendir.