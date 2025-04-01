PKK'lı terörist teslim oldu! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

TERÖRİST, ÖRGÜTÜN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır