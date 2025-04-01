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  4. PKK'lı terörist teslim oldu! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

PKK'lı terörist teslim oldu! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

01.04.2025 14:15
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01.04.2025 14:15
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

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TERÖRİST, ÖRGÜTÜN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist tsk
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