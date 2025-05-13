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PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar! Gabar ve Cudi Dağı da dahil... Bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ülkenin ana gündem maddesi oldu. Karar sonrası birçok açıklama gelirken, Şırnak Valiliği de dikkat çeken bir karar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Gabar ve Cudi Dağı dahil bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar! Gabar ve Cudi Dağı da dahil... Bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı çağrı ile başlayan süreçte, terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta kongresini toplamıştı. Kongrede alınan kararları kamuyouna duyuran terör örgütü; örgütün feshedildiğini ve silah bırakılacağını açıkladı.

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ŞIRNAK VALİLİĞİ DUYURDU

Terörsüz Türkiye kapsamında başlatılan süreçte önemli bir noktaya gelinirken, PKK'nın fesih açıklamasından sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şırnak Valiliği tarafından alınan kararda bölgede bulunan bazı yerlerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

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Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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pkk Şırnak Valiliği Cudi Dağı gabar dağı
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