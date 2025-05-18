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PKK'nın fesih kararı sonrası teröristbaşı Öcalan'dan 'kardeşlik' mesajı: "Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir yol kat edilmiş ve terör örgütü PKK kendini feshederek silah bırakacağını açıklamıştı. PKK'nın bu kararının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ilk mesaj geldi. Kardeşlik vurgusu yapan Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" dedi.

PKK'nın fesih kararı sonrası teröristbaşı Öcalan'dan 'kardeşlik' mesajı: "Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

Öcalan'ın bahsi geçen mesajı şu şekilde:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum"

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan
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