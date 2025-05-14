PKK’nın silah bırakması ile ilgili dikkat çeken anket! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?’ diye sordular…

Cumhur İttifakı'nın başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci ve terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası, sürecin siyasi yansımaları da merak konusu olurken konu ile ilgili ilk anket de geldi.

Yöneylem Araştırma’nın kurucusu Doç. Dr. Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından yeni açılım sürecine dair yaptıkları bir anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kömürcü söz konusu Yöneylem Araştırma'nın anketininin sonuçlarını şu şekilde paylaştı:

Yürütülen "süreç" neticesinde Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine inanlar %39 inanmayanlar %45 seviyesinde.

DEM Parti seçmeninin %69'u sürecin Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle sonuçlanacağını düşünmüyor. AK Parti seçmeninin %78'i, MHP seçmeninin %52'si buna inanıyor.

SEÇMEN GRUPLARIN GÖRÜŞLERİ FARKLILAŞIYOR

Anket verilerine göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 69’u sürecin Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamayacağı görüşünde.

Buna karşılık, AK Parti seçmeninin yüzde 78’i, MHP seçmeninin ise yüzde 52’si Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır