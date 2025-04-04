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  4. PKK/YPG'liler ellerindeki paçavralarıyla Halep'i terk ettiler!

PKK/YPG'liler ellerindeki paçavralarıyla Halep'i terk ettiler!

04.04.2025 17:19
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Terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma gereği Halep'ten çekilmeye başladı. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden teröristler, bu mahallelere dair 1 Nisan'da imzalanan yeni anlaşma gereği Fırat'ın doğusuna çekiliyor.

PKK/YPG'liler ellerindeki paçavralarıyla Halep'i terk ettiler!

Yaklaşık 250 teröristi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep'ten ayrıldı. Konvoyda üzerine ağır silah yerleştirilmiş askeri araçlar ve içinde silah veya mühimmat olduğu düşünülen brandalı bir kamyon yer aldı.

PAÇAVRALARIYLA BİRLİKTE HALEP'TEN AYRILDILAR

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı.

Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

MAKSUD VE EŞREFİYYE TERÖR ÜSSÜ OLARAK KULLANILIYORDU

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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ypg pkk Halep
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