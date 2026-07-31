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PKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadı

Sivas’ta, bölücü terör örgütü PKK’nın Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan 11 aylık Bedirhan Karakaya ile annesi Nurcan Karakaya, şehadetlerinin 8. yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.

PKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadı

2018 yılında Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan Karakaya için memleketleri Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Şehitlikte anma programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, şehitlerin aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar edildi. Anma programının sonunda protokol üyeleri ve katılımcılar, Nurcan Karakaya ile Bedirhan Karakaya’nın mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.
Olay, 31 Temmuz 2018’de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda; Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret etmişti. Ziyaret dönüşü terör örgütü PKK’nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehit olmuştu.

PKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadı 1

PKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadı 2

PKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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