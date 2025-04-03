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Plakalarda hangi harfler olmaz? Plakalarda kullanılmayan harfler nelerdir?

Araçların detaylı bilgilerini içeren ve kimlik olarak da tanımlanabilecek sayı ve harflerin bulunduğu levhalara plaka denmektedir. Plakalar arabaların hem ön hem de arka taraflarındaki plaka için ayrılan özel yere yerleştirilir. Ülkemizde kullanılan arabaların plakalarında bulunması gereken zorunlu simgeler mevcuttur. Ülkemizdeki ruhsatlı arabalarda “TR” harfleri bulunur. Peki, plakalarda kullanılmayan harfler nelerdir?

Plakalarda hangi harfler olmaz? Plakalarda kullanılmayan harfler nelerdir?
Defne Vera Şahin

Türkiye’de dikdörtgen olarak kullanılan plakaların sol bölümündeki mavi bir şeritte ülke plaka kodlarında Türkiye’yi temsil eden “TR” harfleri bulunmaktadır. Ülkemizde kullanılan araç plakalarının standartları trafik kanunlarında net bir şekilde belirlenmiştir. Standart plakaların haricinde farklı tasarım ve yasaklı harfleriyle öne çıkan plaka düzenleri kusurlu hareket olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, plakalarda hangi harflerin kullanılamayacağı merak edilmektedir.

Plakalarda hangi harfler olmaz?

Türkiye’deki standart olarak belirlenen plaka düzeninde harfler ve sayılar beyaz arka planın siyah renk ile yazılır. Kullanılan yazı tipi ve boyutları da trafik kanununda belirlenmiştir. Bununla beraber plaka boyutları da araç türlerine göre yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Ülkemizdeki araç plakalarında İ, Ç, Ğ, Q, X, Ö, Ü, Ş ve W harfleri yer almamaktadır. Bunun nedeni ise bu harflerin Türk plaka sisteminin uluslararası uyumluluğu ve okunabilirliği açısından sorun oluşturmasıdır. Türk alfabesinde yer almayan W, X ve Q harfleri de kullanılmaz.

Öte yandan, plakalarda hangi harflerin ve kombinasyonların bulunamayacağı sorgulandığında, 2011 tarihli bazı haberlere göre KEL, LAN, LEN gibi harf kombinasyonları olan plakalar, küçük düşürücü olarak algılandıklarından yasaklıdır.

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Anahtar Kelimeler:
plaka araba
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