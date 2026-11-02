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Plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek mağazayı saran alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın

Yangın, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'ta meydana geldi. Plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerini saran alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri
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