Plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın

Yangın, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'ta meydana geldi. Plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerini saran alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır