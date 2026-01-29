HABER

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına...

PlayStation Plus aboneleri için Şubat 2026 ücretsiz oyunları açıklandı. Oyunlar, şubat ayından itibaren kütüphanelere eklenebilecek. İşte PS Plus Essential, Premium ve Extra abonelerinin Şubat ayında indirip oynayabileceği oyunlar...

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına...
Enes Çırtlık

Sony, PlayStation Plus aboneleri için heyecanla beklenen Şubat 2026 oyunlarını duyurdu. Her ay olduğu gibi bu ay da aboneler, çeşitli türlerdeki oyunlara ücretsiz olarak erişebilecekler. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium'a eklenecek ücretsiz oyunlar:

  • Undisputed (PS5)
  • Subnautica: Below Zero (PS5, PS4)
  • Ultros (PS5, PS4)
  • Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına... 1

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2026 ÜCRETSİZ OYUNU UNDISPUTED NEDİR? KONUSU VE HİKAYESİ

Steel City Interactive ve Deep Silver işbirliğiyle geliştirilen Undisputed (PS5), 2024 yılında piyasaya sürülen ve gerçekçi dövüş mekanikleriyle dikkat çeken bir boks oyunu. Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Canelo Alvarez ve Oleksandr Usyk gibi efsanevi ve modern boksörlerin yer aldığı oyun, lisanslı dövüşçüleriyle öne çıkıyor. Oyunda farklı ağırlık sınıflarında mücadele ederek boks dünyasının zirvesine tırmanmaya çalışıyorsunuz. Oyunun grafikleri, animasyonları ve maç atmosferi, Undisputed'ı boks severlere yönelik bir oyun olarak konumlanmasını sağlıyor.

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına... 2

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2026 ÜCRETSİZ OYUNU SUBNAUTICA: BELOW ZERO NEDİR? KONUSU VE HİKAYESİ

Subnautica: Below Zero, Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen ve su altı keşif ve hayatta kalma türünü sevenlere yönelik bir oyun. Orijinal Subnautica oyununun devamı niteliğinde olan bu yapım, oyuncuları 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına götürüyor. Yeni araçlar, yaratıklar ve bir hikaye ile oyunculara sunuluyor. Bilinmeyen bir felaketin ardındaki sırları çözmeye çalışırken, aynı zamanda hayatta kalmak için kaynak toplamanız, üs inşa etmeniz ve tehlikeli yaratıklarla mücadele etmeniz gerekecek. Subnautica: Below Zero, atmosferi ve oynanışıyla dikkat çekiyor.

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına... 3

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2026 ÜCRETSİZ OYUNU ULTROS NEDİR? KONUSU VE HİKAYESİ

Henüz çok fazla detay bilinmeyen Ultros, görsel stili ve atmosferiyle merak uyandıran bir yapım. Psychedelic bir dünyada geçen bu macera oyunu, keşif, bulmaca çözme ve dövüş mekaniklerini bir araya getiriyor. Bazı oyuncular için ilgi çekici bir seçenek olabilir.

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına... 4

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2026 ÜCRETSİZ OYUNU ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN NEDİR? KONUSU VE HİKAYESİ

Ace Combat 7: Skies Unknown, Project Aces tarafından geliştirilen ve aksiyonlu uçuş deneyimi sunan bir savaş oyunu. İçinde uçak modelleri, haritalar ve görevler bulunan oyunda farklı uçakları kullanarak düşman hedeflerini yok etmeye, hava muharebelerine katılmaya ve stratejik görevleri tamamlamaya çalışacaksınız. Ace Combat 7: Skies Unknown, uçuş simülasyonu ve aksiyon türlerini sevenlerin dikkatini çekebilecek bir oyun.

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları belli oldu: Boks ringinden 4546B gezegeninin buzlu ve tehlikeli sularına... 5

PLAYSTATİON PLUS ŞUBAT 2026 OYUNLARI NE ZAMAN KÜTÜPHANEYE EKLENEBİLECEK?

PlayStation Plus 2026 Şubat ücretsiz oyunları olan Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown oyunları 3 Şubat'tan itibaren kütüphanelere eklenebilecek.

