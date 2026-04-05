PlayStation Studios web sitesinden çoğu PC ibaresini sildi: Sony'nin stratejisi değişiyor mu?

Sony'nin büyük bütçeli tek oyunculu oyunlar için sürdürdüğü PC'ye taşıma stratejisinden geri adım attığına dair iddialar son dönemde artış gösteriyor. Buna göre, Ghost of Yotei ve Housemarque'ın SAROS gibi önemli yapımlarının PC sürümleri iptal edilmiş olabilir. Bu iddialar, PlayStation Studios'un resmi web sitesini sessiz sedasız güncellemesinin ardından çok daha güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlandı.

SİTEDEKİ BANNER GÜNCELLENDİ

Sony, web sitesinin ana afişini (banner) güncelledi. Eski afişte yer alan Demon’s Souls Remake görselden çıkarılırken, yerine Ghost of Yotei ve Intergalactic: The Heretic Prophet eklendi.

Sitedeki bir diğer göze çarpan değişiklik ise stüdyo listesinde yaşandı. Kapatılan Bluepoint Games ve Dark Outlaw Games stüdyoları listeden tamamen çıkarıldı. Sony bunların yerine, eski Bungie geliştiricilerinden oluşan "teamLFG" adındaki yeni stüdyoyu siteye ekledi.

NIXXES HARİÇ TÜM "PC" İBARELERİ SİLİNDİ

Web sitesindeki en büyük ve asıl dikkat çekici değişiklik ise PlayStation Stüdyolarının açıklamalarından "PC" ile ilgili neredeyse tüm ifadelerin kaldırılması oldu. Kendi profilinde PC platformuna yer vermeye devam eden tek stüdyo, sadece PC portlarına odaklanan Nixxes Software olarak kaldı.

AÇIKLAMALAR BÖYLE DEĞİŞTİ

X (eski adıyla Twitter) platformundaki Zuby_Tech adlı kullanıcının tespit ettiği üzere, Sony stüdyo açıklamalarını eski hallerine kıyasla ciddi şekilde değiştirmiş durumda.

Örneğin PlayStation XDev stüdyosunun eski açıklamasında "dünya çapında hırslı dış stüdyolarla işbirliği yapıldığı" belirtiliyordu. Yeni açıklamada ise bu açıklama, "Yetenekli bağımsız stüdyolarla ortaklık kurarak, dünya çapındaki PlayStation oyuncuları için heyecan verici, özel (exclusive) oyunlar yayınlamak" şeklinde değiştirilerek doğrudan PlayStation konsolu vurgulandı.

Benzer bir metin değişikliği Valkyrie Entertainment için de uygulandı. Stüdyonun önceki açıklamasında "konsoldan PC'ye kadar çeşitli platformlarda yüksek kaliteli işler üretmesiyle tanınan saygın bir stüdyo" olduğu yazıyordu.

Bu kısım güncellenerek yerine; "ASTRO BOT, Helldivers 2 ve God of War dahil olmak üzere PlayStation Studios'un en ikonik ve ödüllü serilerinden bazılarına üst düzey ortak geliştirme uzmanlığı sağlıyor" ifadeleri getirildi.

RESMİ ONAY BEKLENİYOR

Şu ana kadar Sony tarafından resmi olarak hiçbir şey onaylanmamış olsa da, tüm bunlar Sony'nin ilerlediği yönün bu olabileceğini gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. GameObserver'da yer alan habere göre, resmi bir onay gelene kadar konuya dair spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor.