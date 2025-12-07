HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Polis arabalarının ışıkları neden mavi-kırmızıdır?

Devletin, halkın can ve mal güvenliğini koruma altına alabilmek adına aldığı türlü önlemler bulunmaktadır. Çeşitli uygulamalar ile hem trafikte hem sokakta hem iş yerinde hem de evlerde vatandaşların güvende olmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Polis arabalarının ışıkları neden mavi-kırmızıdır?
Ferhan Petek

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına devlet eli ile direkt ya da farklı kurumların aracılığı ile uygulamaya konan çeşitli önlemler vardır. Güvenliği sağlayabilmek adına yetkilendirilen devlet kurumları ve çeşitli birimler aracılığı ile güvenlik sağlanır. Ambulanslar, itfaiye araçları, polis araçları, çekiciler gibi çeşitli araçlar da bu hedef doğrultusunda kullanılan araçlardan bazılarıdır.

Cankurtaranlar ya da ambulanslar acil sağlık hizmetleri vermek ve hastayı acil bir durumda bulunduğu yere en yakın sağlık kurumuna ulaştırmak için üretilmiş araçlardır. İlk müdahaleler sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapılır. İtfaiye araçları ise birincil hedef olarak çıkan yangınları mevcut ekipmanlarla söndürmeyi hedefler.

Polis aracı ya da polis arabası da polisler tarafından kullanılan resmi görevlerini yerine getirmeleri konusunda destek sağlayan araçlardır. Bu araçlar ile polis memurları şüpheli olan araçların takip edilmesi, şikayetlere olabilecek en hızlı şekilde ve en kısa sürede müdahale edilmesi gibi hedeflere sahiptirler. Her bir aracın görüntü ve işlev olarak farklı özelikleri bulunmaktadır.

Polis arabalarının ışıkları neden mavi-kırmızıdır?

Trafikte yolda sokaklarda görülen bütün ambulans, itfaiye ve polis araçları farklı bir görünüme sahiptir. Üzerinde ait olduğu birimin adının yazması dışında bu araçları birbirlerinden ayıran birçok farklı özelikler renkler ve standartlar bulunmaktadır. Ayrıca bu araçların kullandıkları tepe ışıkları ve sirenleri de vardır. Bu sirenler ve renkleri ile tüm araçlar oldukça dikkat çekicidir.

Bir aracın trafik polisine, polise, itfaiyeye ya da ambulans ait olup olmadığı sirenlerindeki ve ışıklarındaki ufak farklar ve araçların kendilerine has bazı özelikleri ile görülmeden de anlaşılabilmektedir. Örnek olarak iki mavi renkte ışık ve siren varsa bu araç ambulanstır. Bir mavi bir kırmızı renk ile siren duyuluyorsa ise polis arabası olduğunu anlamak mümkün olabilmektedir.

Polis arabalarında ve diğer acil durum araçlarında mavi ve kırmızı renkte şıklar kullanılmaktadır. Bu durumun nedeni aslında seçilen bu renklerin yapıları ile ilgilidir. Bu konuda bugüne dek yapılan tüm araştırmalara göre her rengin kendine has bir özeliği ve enerjisi bulunmaktadır. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak renkler oldukça etkileyicidir ve her rengin etkisi farklıdır.

Kırmızı rengin insanlarda uyarı ve acil durum etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kırmızı renk gün ışında en rahat ve en kolay olarak görülen renklerden biridir. İşte kırmızı rengin bu acil durum araçlarında kullanılmasının nedeni de kırmızı rengin insan üzerindeki bu etkisi ile açıklanmaktadır.

Mavi renk de acil durum araçlarında ve polis arabalarında kullanılan bir diğer renktir. Bu tercihin nedeni de yine bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Çünkü buna göre mavi renk gece karanlığında en rahat ve en hızlı görülen renkler arasında yer almaktadır. Bu özelliği nedeni ile de mavi renk polis araçlarında kullanılmaktadır.

Polis araçlarında mavi renk kullanılmasının tek sebebi mavi rengin bu özelliği değildir. Bunun dışında trafikte görmeye çok alışık olunmayan mavi renk bu özelliği ile polis araçlarını diğer araçlardan ayırmaktadır. Genel olarak trafikteki araçların farları arkadakiler kırmızı olacak şekilde beyaz ve sarı olduğu, trafik ışıkları ise sarı yeşil ve kırmızıdan oluştuğu için bu durum polis araçlarını öne çıkartmaktadır.

Ayrıca renk körlerinin kırmızıyı ayırt edebilmesi de polis araçlarının ışıklarının mavi ve kırmızı olmasının bir başka nedenidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya adım adım ilerliyor! 2 köy daha ele geçirildiRusya adım adım ilerliyor! 2 köy daha ele geçirildi
Eski eşiyle evli olan polis memuruna çarptı! Yaraladıktan sonra fotoğrafını çektiEski eşiyle evli olan polis memuruna çarptı! Yaraladıktan sonra fotoğrafını çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis Mavi kırmızı polis aracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.