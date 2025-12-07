Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına devlet eli ile direkt ya da farklı kurumların aracılığı ile uygulamaya konan çeşitli önlemler vardır. Güvenliği sağlayabilmek adına yetkilendirilen devlet kurumları ve çeşitli birimler aracılığı ile güvenlik sağlanır. Ambulanslar, itfaiye araçları, polis araçları, çekiciler gibi çeşitli araçlar da bu hedef doğrultusunda kullanılan araçlardan bazılarıdır.

Cankurtaranlar ya da ambulanslar acil sağlık hizmetleri vermek ve hastayı acil bir durumda bulunduğu yere en yakın sağlık kurumuna ulaştırmak için üretilmiş araçlardır. İlk müdahaleler sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapılır. İtfaiye araçları ise birincil hedef olarak çıkan yangınları mevcut ekipmanlarla söndürmeyi hedefler.

Polis aracı ya da polis arabası da polisler tarafından kullanılan resmi görevlerini yerine getirmeleri konusunda destek sağlayan araçlardır. Bu araçlar ile polis memurları şüpheli olan araçların takip edilmesi, şikayetlere olabilecek en hızlı şekilde ve en kısa sürede müdahale edilmesi gibi hedeflere sahiptirler. Her bir aracın görüntü ve işlev olarak farklı özelikleri bulunmaktadır.

Polis arabalarının ışıkları neden mavi-kırmızıdır?

Trafikte yolda sokaklarda görülen bütün ambulans, itfaiye ve polis araçları farklı bir görünüme sahiptir. Üzerinde ait olduğu birimin adının yazması dışında bu araçları birbirlerinden ayıran birçok farklı özelikler renkler ve standartlar bulunmaktadır. Ayrıca bu araçların kullandıkları tepe ışıkları ve sirenleri de vardır. Bu sirenler ve renkleri ile tüm araçlar oldukça dikkat çekicidir.

Bir aracın trafik polisine, polise, itfaiyeye ya da ambulans ait olup olmadığı sirenlerindeki ve ışıklarındaki ufak farklar ve araçların kendilerine has bazı özelikleri ile görülmeden de anlaşılabilmektedir. Örnek olarak iki mavi renkte ışık ve siren varsa bu araç ambulanstır. Bir mavi bir kırmızı renk ile siren duyuluyorsa ise polis arabası olduğunu anlamak mümkün olabilmektedir.

Polis arabalarında ve diğer acil durum araçlarında mavi ve kırmızı renkte şıklar kullanılmaktadır. Bu durumun nedeni aslında seçilen bu renklerin yapıları ile ilgilidir. Bu konuda bugüne dek yapılan tüm araştırmalara göre her rengin kendine has bir özeliği ve enerjisi bulunmaktadır. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak renkler oldukça etkileyicidir ve her rengin etkisi farklıdır.

Kırmızı rengin insanlarda uyarı ve acil durum etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kırmızı renk gün ışında en rahat ve en kolay olarak görülen renklerden biridir. İşte kırmızı rengin bu acil durum araçlarında kullanılmasının nedeni de kırmızı rengin insan üzerindeki bu etkisi ile açıklanmaktadır.

Mavi renk de acil durum araçlarında ve polis arabalarında kullanılan bir diğer renktir. Bu tercihin nedeni de yine bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Çünkü buna göre mavi renk gece karanlığında en rahat ve en hızlı görülen renkler arasında yer almaktadır. Bu özelliği nedeni ile de mavi renk polis araçlarında kullanılmaktadır.

Polis araçlarında mavi renk kullanılmasının tek sebebi mavi rengin bu özelliği değildir. Bunun dışında trafikte görmeye çok alışık olunmayan mavi renk bu özelliği ile polis araçlarını diğer araçlardan ayırmaktadır. Genel olarak trafikteki araçların farları arkadakiler kırmızı olacak şekilde beyaz ve sarı olduğu, trafik ışıkları ise sarı yeşil ve kırmızıdan oluştuğu için bu durum polis araçlarını öne çıkartmaktadır.

Ayrıca renk körlerinin kırmızıyı ayırt edebilmesi de polis araçlarının ışıklarının mavi ve kırmızı olmasının bir başka nedenidir.