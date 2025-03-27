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  4. Polis ekipleri sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bayram boyunca görev yapacak

Polis ekipleri sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bayram boyunca görev yapacak

27.03.2025 09:33
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Çorum'un Alaca ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı Zile Kavşağı'nda bayram tatili boyunca polis ekipleri tarafından denetimler yapılacak.

Polis ekipleri sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bayram boyunca görev yapacak

Çorum'un Alaca ilçesinde, "ölüm kavşağı" olarak nitelendirilen Zile Kavşağı, son yıllarda sık sık yaşanan trafik kaza oranlarıyla dikkat çekiyor. Bayram tatili sebebiyle karayollarında yaşanacak trafik yoğunluğu sebebiyle Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli tedbirler alındı. Polis ekipleri, tatil boyunca 7 gün 24 saat görev yaparak Ayrıca Alaca-Yozgat karayolunda denetimler gerçekleştirecek. Ekipler, Zile Kavşağı ve Emniyet Kavşağındaki kazaların azaltılması için görev yapılacak.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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