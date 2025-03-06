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Polis memuru, özel çocukları atletizm şampiyonalarına hazırlıyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 11:23
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Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru ve milli sporcu Uğur Ergün (38), down sendromlu ve zeka geriliği olan bireyleri Türkiye’de düzenlenen şampiyonalara hazırlıyor. 34 bireye gönüllü hizmet veren 17 yıllık polis memuru Ergün, “Bu bireylere gönüllü olarak hizmet vererek sosyal çevrelere uyumunu ve adaptelerini sağlamaya çalışıyorum. Onların başardıklarıyla gurur duyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Polis memuru, özel çocukları atletizm şampiyonalarına hazırlıyor!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri’nde görevli polis memuru ve gülle atma branşında milli sporcu olan Uğur Ergün, down sendromlu ve zeka geriliği olan 34 özel çocuğu atletizm şampiyonalarına hazırlıyor. Ergün’ün gönüllü hizmet verdiği özel çocuklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun geçen yıl aralık ayında İstanbul’da düzenlediği Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazandı. Kentte düzenlenen Bölge Şampiyonası’nda ise dereceye giren 5 sporcu, 7-11 Mart tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. 17 yıllık polis memuru olduğunu söyleyen Ergün, “Atletizm ve halter antrenörüyüm, aynı zamanda profesyonel gülle atma sporcusuyum. Halen aktif olarak spor hayatım devam etmekte. Bunun yanında amatör ve profesyonel sporculara yardımcı oluyorum. Özel sporculara gönüllü olarak destek sağlıyorum. Zeka geriliği ve down sendromlu bireylerimiz mevcut. Bu bireylere gönüllü olarak hizmet vererek sosyal çevrelere uyumunu ve adaptelerini sağlamaya çalışıyorum. Onların başardıklarıyla gurur duyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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‘AMACIMIZ ENGEL KAVRAMINI ORTADAN KALDIRMAK’

Atletizm alanında kısa mesafe koşuları yaptıklarını söyleyen Ergün, “Özellikle atma alanlarında da sporcu yetiştiriyorum. Çok başarılı sporcularımız var. Bizim amacımız çocuklarımızın dünyadaki engel kavramını tamamen ortadan kaldırmak. Bunu da çok iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. Polis memurluğunun da bize çok büyük bir katkısı var. Toplumla daha iç içe olduğumuzdan dolayı bireylere ulaşım sağlamak daha da kolaylaşıyor. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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‘ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIK’

İstanbul’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda, şampiyonluklar yaşadıklarını belirten Ergün, “İstanbul’dan Samsun’umuza 3 madalyayla döndük. 2 altın ve 1 bronz madalya kazandık. Yakın zamanda okul sporları düzenlendi ve 5 sporcumuz derece kazandı. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandılar. Birkaç günümüz var antrenmanlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah Samsun’a madalyalar ile geri döneceğiz. Özel sporcular alanında beni destekleyen sayın İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Arıbaş’a ve birim amirlerime şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis çocuk
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