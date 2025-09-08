Polis merkezine saldırıyla ilgili anne ve babaya gözaltı

Sabah saat 09.00 sıralarında Balçova Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’ta bulunan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki E.B., babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amilağ boynundan ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı. Çevrede bulunan 4 vatandaş da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırganın annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" sözlerine yer verildi.

Şehit cenazeleri otopsi için İzmir adli tıp kurumuna kaldırılırken saldırgan E.B. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır