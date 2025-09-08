HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Polis merkezine saldırıyla ilgili anne ve babaya gözaltı

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili, anne ve babasıyla birlikte 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Polis merkezine saldırıyla ilgili anne ve babaya gözaltı

Sabah saat 09.00 sıralarında Balçova Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’ta bulunan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki E.B., babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amilağ boynundan ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı. Çevrede bulunan 4 vatandaş da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırganın annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" sözlerine yer verildi.

Şehit cenazeleri otopsi için İzmir adli tıp kurumuna kaldırılırken saldırgan E.B. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı: Togg T10F'in dünya prömiyeri gerçekleştirildi, ön sipariş tarihi belli oldu!Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı: Togg T10F'in dünya prömiyeri gerçekleştirildi, ön sipariş tarihi belli oldu!
Çorum Belediyesi'nin projesine AB'den 120 bin Euro'luk hibeÇorum Belediyesi'nin projesine AB'den 120 bin Euro'luk hibe

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Gürsel Tekin'den Halk TV'ye tepki: 'Ne oldu da Gürsel Tekin'in 300 evi var diyerek haber yapıyorsunuz'

Gürsel Tekin'den Halk TV'ye tepki: 'Ne oldu da Gürsel Tekin'in 300 evi var diyerek haber yapıyorsunuz'

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

SON DAKİKA: Akademisyen ve TV yorumcusu Emrah Gülsunar gözaltına alındı!

SON DAKİKA: Akademisyen ve TV yorumcusu Emrah Gülsunar gözaltına alındı!

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.