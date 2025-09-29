HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine devam ediyor

Afyonkarahisar’da polis tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 307 kişiye eğitim verildi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yapmak ve uyuşturucuyla mücadelede çerçevesinde eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

Polis uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine devam ediyor

Afyonkarahisar’da polis tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 307 kişiye eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yapmak ve uyuşturucuyla mücadelede çerçevesinde eğitimlerin devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetiyle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada "

Polis uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine devam ediyor 1

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında 75 askeri personele, Afyon Kocatepe Üniversitesinde 232 öğrenciye, olmak üzere toplamda 307 kişiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtılmış, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Polis uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine devam ediyor 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtuBilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.