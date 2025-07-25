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Polise yakalanmamak için girdiği bacada sıkıştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polisten kaçan bir şahıs, girdiği apartmanın bacasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından daire duvarı kırılarak sıkıştığı bacadan çıkarılan şahsın, çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Polise yakalanmamak için girdiği bacada sıkıştı

İlginç olay, Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polisten kaçtığı esnada bir apartmanın çatısına çıkan Sedat O., 5 katlı binanın bacasından içeri atladı ve ikinci kata geldiği sırada sıkışarak mahsur kaldı.

BACA İÇERİSİNDEN HAFİF YARALI OLARAK KURTARILDI

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. katın daire apartmana ait duvarı kırarak şüpheli şahsı sıkıştığı baca içerisinden hafif yaralı olarak kurtarıldı. Çeşitli suçlardan aranan Sedat O., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Gözaltı Zonguldak
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