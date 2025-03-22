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  4. Polisin müdahale ettiği göstericiler İBB binasına sığınmıştı! Gün aydınlanınca binadaki hasar ortaya çıktı

Polisin müdahale ettiği göstericiler İBB binasına sığınmıştı! Gün aydınlanınca binadaki hasar ortaya çıktı

22.03.2025 10:55
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de konuşma yaptı. Konuşma sırasında taşkınlık çıkaran bazı gruplara polis müdahale etti. Polisin müdahalesinden kaçmaya çalışan bir grup, İBB binasına sığındı. Gün ağarınca Saraçhane'deki İBB binasındaki hasar ortaya çıktı. Camları kırılan pencerelerin naylon ile kapatıldığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti. Müdahaleden kaçan bir grup İBB binasının pencerelerinin camlarını kırıp içeriye girdi. Günün aydınlanmasıyla hasar da ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam, Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran bir gruba polis müdahale etti.

ISTANBUL--SARACHANEDEKI-IBB-BINASINDA-C_623020_184496

Olayların büyümesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi.

KAPI VE CAMLARI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

ISTANBUL--SARACHANEDEKI-IBB-BINASINDA-C_623026_184496

Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

CAMLARDAKİ AYAKKABI İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

ISTANBUL--SARACHANEDEKI-IBB-BINASINDA-C_623023_184496

Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ibb saraçhane
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