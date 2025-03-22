Polisin müdahale ettiği göstericiler İBB binasına sığınmıştı! Gün aydınlanınca binadaki hasar ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti. Müdahaleden kaçan bir grup İBB binasının pencerelerinin camlarını kırıp içeriye girdi. Günün aydınlanmasıyla hasar da ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam, Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran bir gruba polis müdahale etti.

Olayların büyümesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi.

KAPI VE CAMLARI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

CAMLARDAKİ AYAKKABI İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır