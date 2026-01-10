HABER

Polisin şüphesi ortaya çıkardı! Otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan polisler, koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Otomobildeki M.A.Ü. (46), H.M. (45), S.Ü. (51) ve İ.P. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

