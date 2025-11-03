HABER

Polisin uygulamalarında tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi: 8 tutuklama

Karaman’da polis tarafından yapılan denetimlerde tarihi eser, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 4 bin 793 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, suça karıştığı belirlenen 8 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Polisin uygulamalarında tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi: 8 tutuklama 1

Trafik denetimlerinde 74 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 46 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 25 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 97 araç trafikten men edilirken, 27 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 135 tabanca ve av tüfeği fişeği, 34 kesici-delici alet, 10 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör, 2,5 litre etil alkol, 8 litre kaçak viski, 5 kilogram kapalı nargile tütünü, 4 kilogram açık nargile tütünü, 68 paket kapalı nargile tütünü, 10 kilogram kıyılmış tütün, 1 tütün kıyma makinesi, 2 sigara sarma makinesi, bin 200 boş makaron, 160 dolu makaron, 24 gram metamfetamin ve 2 bin 989 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Polisin uygulamalarında tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi: 8 tutuklama 2

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. Kaynak: İHA

