Polisle alay eden şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısı ve çatışma anlarını cep telefonuyla kaydederek polisle alay eden şüphelilerden biri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin polisler hakkında alaycı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden N.K'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik 7 Nisan'daki terör saldırısına ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan video içeriğinde, Türk Polis Teşkilatına yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, videoya ilişkin "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

