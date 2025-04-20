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Polisler şüphe üzerine durdurdu! Araçtan yılan çıktı... Biri piton

Sarıyer'de uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisler yaptıkları aramada bagaj ve arka koltukta can fanuslar içinde 3 yılan buldu. Yılanlardan birinin piton olduğu, ikisinin ise Mısır yılanı (corn snake) olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Canberk Ö. ise gözaltına alınırken, 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi.

Polisler şüphe üzerine durdurdu! Araçtan yılan çıktı... Biri piton

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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YILANLARDAN BİRİ PİTON

Araçta yapılan aramada, bagaj ve arka koltukta cam fanuslar içinde yılanlar bulundu. Durum üzerine hayvanlara el konulurken, yapılan incelemede yılanlardan birinin piton, diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı (corn snake) olduğu tespit edildi.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cam fanustaki yılanlar polisler tarafından incelemesi ve teslim edilmesi yer alıyor.

PARA CEZASI VERİLDİ

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’nce ele geçirilen yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. (26) hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" ile "av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti" kapsamında adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis yılan piton
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