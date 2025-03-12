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Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

12.03.2025 12:46
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Sinop'ta polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı, güvenli oyun alanları ile yaya geçidi kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak anlatarak güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Sinop
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