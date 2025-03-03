Polisten İBB'ye operasyon! Medya A.Ş.'nin bilgisayarına el konuldu... İnceleme yapılacak

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

MUHASEBE KAYITLARININ OLDUĞU BİLGİSAYARA EL KONULDU

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu. Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı. Öte yandan el koyulan bilgisayarın muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayar olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

İHALE KAZANAN 21 ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta İBB'ye bağlı Medya A.Ş.'nin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda Medya A.Ş.'den ihale kazanan 21 şirket hakkında bilgi ve belgeler talep edilmişti.