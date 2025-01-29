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Fatih Portakal'a bir tepki de eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan: Kimsenin haddi değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 09:23
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Dün akşam saatlerinde gazeteci Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alındı. Gözaltı haberini sunan Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan'la ilgili sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Portakal'a eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan da tepki gecikmedi.

Fatih Portakal'a bir tepki de eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan: Kimsenin haddi değil

İstanbul’da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ve bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, gazeteci Seda Selek ve Barış Pehlivan gözaltına alındı. Bu kararlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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KÜÇÜKKAYA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Birçok gazeteci ve siyasiden açıklamalar gelirken en çok ses getiren sözler Fatih Portakal'ın oldu. Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Portakal'ın, Barış Pehlivan'la ilgili sözleri bir kesim tarafından sert sözlerle eleştirildi. Halk TV'de 'Yeni Bir Sabah' programını sunan ve eski kanaldan Portakal'ın mesai arkadaşı olan İsmail Küçükkaya da yaşananlara sessiz kalmadı.

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İsmail Küçükkaya tepkisini şu ifadelerle gösterdi;

"Burada her sabah atan bu nabzın birilerine mesaj olmasını dilerim. Çünkü ben Barış Pehlivan'ı iyi tanıyorum, Seda Selek'i iyi tanıyorum. Çok iyi gazeteciler. Ben eskiden programlarına katılırdım. Serhan Asker'i yıllardır tanırım. Çok iyi gazetecidir, televizyoncudur.

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"KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedelde ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar"

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FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Portakal'ın sözleri ise dün akşamdan bu yana sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Portakal gözaltına alınan Barış Pehlivan'la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.

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Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Barış Pehlivan Serhan Asker Seda Selek
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Şu çağırırsınız gider ifade veriri olayı kalkmalı bence . Göz altına alınmaların haklı olduğu bilinmesine rağmen insanlara devlet yanlış yapıyor algısı vermek için kullanılan bir durum.
Portakal bundan böyle seni izlemiyecem
çok üzülür ama izlemezsen. Ne olur izle kardeşim 🫠
Fatih Portakal doğru söylüyor yaptığı hatayı söylüyor gazetecilerine bir söz söyledi yok eğri eğri doğruya doğru demek lazım
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