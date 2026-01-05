Posof’ta karla mücadele çalışmaları başladı

Yılbaşı ile birlikte bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan kar yığınları Belediye ekiplerince kaldırılmaya başladı.

Kar yağışı ile birlikte Posof’un çevre köyler ve ilçelerle olan ulaşım ağında da zaman zaman sorunlar yaşanırken, Karayolları ekipleri çevre yollarda, belediye ekipleri ise ilçe merkezi ve bağlı köy yollarında yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar, günlerdir devam eden kar yağışının ardından araçların ilçe merkezinde dahi güçlükle seyredebildiğini belirterek, karla mücadele ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır