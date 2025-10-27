Postür nedir, doğru duruş nasıl sağlanır?

Omurganın aşınması, yıpranması kişilerde genel olarak uzun vadeler içinde gerçekleşmektedir. Kişilerim omurgalarında çeşitli hasarların oluşması süreci genel olarak omurlar arasındaki disklerin yer aldığı kısımda başlamaktadır. Özellikle günümüzde hareketsiz yaşam biçiminin artması, masa başı işlerin çoğunlukta olması gibi nedenler omurga sorunlarının da git gide artmasına neden olmaktadır.

Kalıcı sırt ağrıları, kollarda ya da bacaklarda uyuşma ya da karıncalanma, 6 aydan daha uzun süren bacak ve kol ağrıları, denge ya da yürüme sorunları omurgada hasar meydana geldiğine dair belirtilerden bazılarıdır ve vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekir.

Postür nedir, postür bozukluğu ne demektir?

Kelime anlamı olarak postür duruş anlamına gelir. Duruş ya da postür bozukluğu omurganın doğal diziliminin bozulması ya da hasar görmesi ile meydana gelen bir hastalıktır. Genel olarak bu sorun kas dengesizliklerine, eklemlerde zorlanmalara ve ağrılara yol açmaktadır. Geçici ya da kalıcı sonuçları olabilmektedir.

Vücudun ayakta duruş pozisyonundayken otururken ya da yürümek gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirirken aldığı doğal duruş pozisyonu postür olarak adlandırılmaktadır. İdeal olan postür vücudun baş, omuzlar, kalça, diz ve ayak bileklerinin birbirleri ile uyum içinde hizalanması ile meydana gelmektedir. Bu hiza sayesinde vücuttaki kaslar eklemler ve bağ dokuları stressiz olarak işlevlerini yerine getirebilir.

Postür bozukluğu neden olur?

Genel olarak duruş bozukluğuna neden olan durumlar şunlardır:

Uzun süre hareketsiz kalma

Uzun süre oturma

Yanlış çalışma ortamı düzeni nedeni ile yanlış ergonomi

Hamilelik

Kas zayıflığı

Yapı bozuklukları

Uygun olmayan ayakkabı seçimi

Psikolojik etkenler

Duygusal stres

Fazla kilolu olma

Kas dengesizliği

Doğru duruş nasıl sağlanır?

Omurga sağlığı için doğru duruş son derece önemlidir. Postür ya da duruşta iki temel tip bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

Statik postür – duruş: Ayakta durma, oturma, yatma gibi hareketsiz olan pozisyonlardır.

Dinamik postür – duruş: Koşma, yürüme, eğilme gibi hareket halinde olan vücut pozisyonlarıdır.

Doğru duruş için duruş bozukluğu tedavisi de mümkün olabilmektedir. Doktor gerek gördüğü takdirde bu tedaviyi başlatabilir. Fizik tedavi ya da rehabilitasyon programları duruşu destekleyen kas gruplarını güçlendirmek, esnekliği arttırmak gibi amaçlara yönelik olarak uygulanabilir.

Ayrıca duruş korseleri de doktor önerisi ile kullanılabilir. Bu korseler sırtı ve omuzları destekleyerek hizalamaya yardım olur. Özel üretim ayakkabılar da doğru duruş için yeterli ve gerekli olabilmektedir. Eğer sorun psikolojik kaynaklı ise terapi desteği gerekebilmektedir.