Powerbank gibi! O telefon, 7000 mAh'lik bir bataryaya sahip olabilir

Akıllı telefonlar günümüzde daha büyük batarya kapasitelerine sahip. Ancak bazı tüketiciler daha büyük bataryaya sahip telefonlar kullanmak istiyor. Böylece şarjı uzun süre giden akıllı telefonlar istiyorlar. Ancak daha büyük bir batarya demek aynı zamanda daha kalın bir telefon demek. Akıllı telefon üreten şirketler ise yeni batarya teknolojilerini ürünlerine entegre ederek hem uzun pil ömrü hem de incelik arasında gerçekten 'ince' bir denge sağlamaya çalışıyorlar.

7000 MAH SIZINTISI!

Sızıntılara göre ise Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi de, Xiaomi 16 ismiyle gelmesi beklenen ve yıl sonunda piyasaya süreceği söylenen yeni akıllı telefonunda 7000 mAh'lik, bazı powerbank modellerinde sunulan değerlere yakın, 6000 mAh'lik bataryaya sahip bazı akıllı telefonlardan 1000 mAh kadar daha fazla kapasiteye sahip bir bataryaya yer verecek. Sızıntıda ayrıca bu telefonun Snapdragon 8 Elite/Dimensity 9500 işlemciye sahip olacağını iddia ediliyor.

Öte yandan sızıntılarda yanılma payı olabilir, doğrulukları da değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden her zaman olduğu gibi, bu sızıntıyı da dikkatle ele almak gerekiyor.

Bu haberin "1" nolu ana görseli, yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.