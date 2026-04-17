Powerbank taşıma devrini bitirecek iddia: 'Honor deneme üretimine başladı'

Akıllı telefon bataryalarında kapasite yarışı sürerken, Honor cephesinden dikkat çekici bir haber geldi. Şirketin Honor Win ve Win RT modelleri piyasaya sürülen ilk 10.000 mAh bataryalı akıllı telefonlar olmuştu. Ardından gelen Honor Power2 ise 10.080 mAh kapasiteyle çıtayı bir miktar yukarı taşımıştı. GSMArena'nın haberine göre, şimdi yeni bir sızıntı, şirketin bu kez daha da büyük bir batarya üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

11.000 MAH BATARYA İDDİASI!

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın iddiasına göre Honor, 10.690 mAh nominal kapasiteye ve 40,41 Wh nominal enerjiye sahip yeni bir bataryanın deneme üretimine başladı. Söz konusu ünitenin, tipik kapasite ölçümünde 11.000 mAh ya da daha yüksek bir değer sunması bekleniyor. Sızıntı kaynağı, bataryanın hangi cihazda yer alacağına dair bir detay paylaşmasa da bu ünitenin Power2'nin halefinde kullanılması muhtemel.

HONOR POWER2'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor Power2, 20 saatin üzerinde video oynatma süresi sunan 10.080 mAh kapasiteli bir Si/C bataryaya sahip. Cihaz aynı zamanda 80W kablolu hızlı şarj ve 27W tersine kablolu şarj desteği sayesinde adeta bir taşınabilir şarj cihazı işlevi görüyor.

Öte yandan yakında tanıtılması beklenen Honor X80 de 10.000 mAh bataryayla geleceği konuşulan modeller arasında yer alıyor.