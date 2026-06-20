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Protestolar OHAL'i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar

Bolivya'da 50 gündür süren protestolar ülke çapında geniş çaplı bir krize yol açtı. Kriz bugün Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz’ın olağanüstü hal ilan etmesiyle daha da şiddetlendi.

Protestolar OHAL'i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar
Mehmet Hazar Gönüllü

Ekonominin durma noktasına geldiği Bolivya'da OHAL ilan edildi. Bu karar ordunun devreye girmesinin önünü açtı; OHAL, ordunun barikatları kaldırmak ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla daha geniş çapta devreye girmesine olanak tanıyor.

Protestolar OHAL i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar 1

PROTESTOCULAR YOLLARI KAPATTI

Çoğu eski solcu Cumhurbaşkanı Evo Morales’e yakın olan protestocular, kamyonlarla ana yolları kapattı ve La Paz dahil birçok bölgeye gıda, yakıt ve ilaç tedarikini kesintiye uğrattı.

Protestolar OHAL i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar 2

EKONOMİNİN SEYRİNDE PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Reuters'ın aktardığına göre; ülkede dolar sıkıntısı giderek artarken Paz, bütçe açığını azaltmak amacıyla uzun süredir devam eden yakıt sübvansiyonlarını aniden kesmişti.

Protestolar OHAL i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar 3

Daha sonra yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak ve halkın tepkisini çeken toprak reformlarını geri almak için adımlar atılmasına karşın protestolar büyüdü. Sendikalar ücret artışları, yakıt ve dolar kıtlığının sona erdirilmesi ve Paz’ın istifasını talep etti.

Protestolar OHAL i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar 4

PAZ'DAN PROTESTOCULARA UYARI

Paz, haftalar süren şiddet ve barikatların ardından krizin, demokrasiyi istikrarsızlaştırmaya yönelik organize bir girişime dönüştüğünü savundu. Olağanüstü halin amacı düzeni yeniden sağlamak, vatandaşları korumak ve temel ihtiyaç maddelerinin akışını güvence altına almak olduğunu belirten Paz, engellemelere yol açmaya devam edenlerin yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Protestolar OHAL i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar 5

OHAL'İN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Paz, “Olağanüstü hal insanların yaşamlarını kısıtlamak için ilan edilmedi. Halka özgürlüğünü geri vermek ve Bolivya’yı, siyasi çatışmayı yolları kapatmak ve halka zarar vermek için kullananlardan kurtarmak için olağanüstü hal ilan edildi” dedi.

Protestolar OHAL i getirdi: Bolivya yangın yeri! Kamyonlarla yolları kapattılar 6

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya OHAL
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