Bazı insanlar doğum günü kutlamalarından pek hoşlanmayabilirler. Bunun nedeni kişiden kişiye göre değişebilir. Kimileri kalabalıkları ve ilgi odağı olmayı sevmezken kimileri de duygusal olarak etkilendiklerini düşünürler. Doğum günleri söz konusu olduğunda herkesin bakış açısı farklıdır. Birçok insan doğum günü kutlamayı sevmem diyen bir insanla karşılaşmıştır. Bu noktada psikolojiye göre bazı insanlar neden doğum günü kutlamayı sevmez sorusuna yanıt aranır.

Psikolojiye göre bazı insanlar neden doğum günü kutlamayı sevmez?

Psikoloji alanında yapılan araştırmalar doğum günü kutlamaktan hoşlanmayan kişilerin bu tutumunu sadece "kutlamayı sevmemek" şeklinde basit bir davranış olarak ele almaz. Bunun aksine oldukça çeşitli ve kişisel bir psikolojik süreçle ilişkili olduğunu ortaya koyarlar. Her insanın duygu dünyası, gelişim öyküsü ve sosyal deneyimleri farklı olduğundan doğum günlerine karşı mesafeli durmaları içsel bir anlam taşımaktadır. Uzmanlar bu durumun geçmiş deneyimlerin bıraktığı izlerden sosyal ritüellerin yarattığı baskılara kadar pek çok faktörle bağlantılı olduğunu belirtmektedir.

Bunlar arasında en güçlü olan şey geçmiş deneyimlerin bıraktığı etkidir. Çocukluk yıllarında yaşanan hayal kırıklıkları, unutulan doğum günleri, beklentileri karşılamayan kutlamalar ya da akran zorbalığı gibi durumlar bu sorunu tetikleyebilir. Kişinin ilerleyen yaşlarında da doğum günlerine karşı olumsuz bir tutum geliştirilmesine zemin hazırlayabilir. Örneğin, çocukluğunda doğum gününde kimsenin gelmediği bir parti yaşayan kişi bu anıyı zihninde olumsuz bir çağrışımla tutabilir.

Bu tür olaylar yetişkinlik döneminde "birthday blues" olarak bilinen doğum günü hüznü şeklinde ortaya çıkabilir. Bu ruh hâlindeki kişi kutlama öncesi veya sonrasında açıklanamayan bir enerji düşüklüğü yaşayabilir. Psikologlara göre bu durum kişinin geçmişiyle yaptığı bilinçsiz kıyaslamaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Doğum günlerinin dikkat odağı ve sosyal ritüellerle olan ilişkisi de önemlidir. Doğum günleri bireyin tüm ilginin merkezine yerleştirildiği özel günlerdir. Bu durum bilhassa içe dönük yapıya sahip olan ve kalabalıkların ilgisinden rahatsızlık duyan kişiler için oldukça zorlayıcı olabilir. Doğum günü kutlaması esnasında kişi herkesin gözü üzerindeyken yoğun bir sosyal baskı hissedebilir.

Doğum günü ritüelleri kişiye farkında olmadan toplumsal normlara uyma zorunluluğu da yaşatabilir. Bazı insanlar bu tür sosyal törenlerin kendi kimlikleriyle uyumlu olmadığını düşünürler. Bu uyumsuzluk duygusu kutlamalardan uzak durmalarına yol açabilir. Psikolojik araştırmalar ritüellerin bireyde hem aidiyet duygusunu artırabileceğini hem de “ya uymalıyım ya da dışlanırım” şeklinde bir ikilem yaratabileceğini göstermektedir.

Doğum günlerini sevmemek zamanın geçişine yönelik bir farkındalıktan da gelebilir. Doğum günleri kişinin yaşının bir yıl daha arttığını somut şekilde hatırlattığı için özellikle belirli yaşlarda içsel huzursuzluklara neden olabilir. Örneğin, 30, 40, 50 gibi yaşlar geldiğinde kişi yaşamında başardıkları ve başaramadıkları üzerine daha fazla düşünmeye eğilimli olurlar. Bu içsel muhasebe bazıları için stresli ve duygusal açıdan yıpratıcı bir durum olabilir. Kutlama isteksizliğinde gerçekleştirilemeyen hedefler ve eksik hissedilen yönler de bir etken olmaktadır.

Tüm bu psikolojik dinamikler bir arada değerlendirildiğinde doğum günü kutlamayı sevmemek bir problem olarak görülmemelidir. Bu durum tamamen bireysel bir tercih ve kişisel geçmişle bağlantılı bir durumdur. Uzmanlara göre önemli olan kişinin kendini zorlamaması ve doğum gününü nasıl geçirmek istiyorsa o şekilde geçirmesidir.